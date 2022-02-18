Первые автобусы с беженцами из ДНР прибыли в Ростовскую область

В Ростовскую область прибыли первые автобусы с беженцами из Донбасса.

Как сообщает ТАСС, в числе первых эвакуированных находятся жители Донецкой области. Они пересекли государственную границу в Матвеево-Курганском районе области.

Так как в регионе существенно ухудшились погодные условия и туман сильно ограничил видимость, то автоколонну сопровождает машина с проблесковыми огнями.

Ранее власти региона заявили, что рассчитывают на начальном этапе принять до 100 тысяч человек. В Ростовской области развернут пункт временного размещения МЧС на 10 тысяч человек.