Пушилин заявил о начале эвакуации граждан ДНР в Ростовскую область

В Донецкой народной республике началась эвакуация граждан в Ростовскую область России. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он сослался на достигнутую договоренность с руководством России.

Поводом для эвакуации стала опасность развязывания Украиной полномасштабных военных действий в Донбассе.

"Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик", - приводит ТАСС экстренное обращение главы ДНР к жителям республики.

Пушилин отметил, что в Ростовской области уже готовы места приема и размещения граждан. И с 18 февраля "организован массовый централизованный выезд населения". В первую очередь это касается женщин, детей и пожилых людей.