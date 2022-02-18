Ракетный крейсер "Москва" поразил более 50 учебных целей в Черном море

Более 50 морских и воздушных целей уничтожил на учениях флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва". Об этом сегодня сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Крейсер отработал защиту пунктов базирования флота, отразив ракетный удар условного противника. В качестве воздушных целей были использованы светящиеся авиабомбы, сброшенные с самолетов морской авиации ЧФ.

Кроме этого, личный состав боевой части крейсера "Москва" выполнил артиллерийские стрельбы по щитам-мишеням, которые имитировали корабли противника, а также по макетам плавающих морских мин.

Стрельбы прошли в акватории Черного моря в рамках учений под руководством командующего ЧФ адмирала Игоря Осипова.