Таможня в Ростовской области готова к оформлению беженцев Донбасса

В Ростовской области сотрудники таможни готовы в штатном режиме обеспечивать пропуск через российско-украинскую границу беженцев из регионов Донбасса. Эвакуация женщин и детей из Донецкой и Луганской областей уже началась.

"Таможня работает в штатном режиме. К изменению пассажиропотока готовы", - сообщили ТАСС в пресс-службе ростовской таможни.

Напомним, что из-за обострения обстановки в Донбассе власти ДНР и ЛНР приняли решение об эвакуации мирных жителей автомобильным транспортом. В первую очередь в Ростовскую область отправляются женщины и дети.

В Ростове-на-Дону создан оперативный штаб для работы с эвакуированными людьми. Губернатор региона Василий Голубев запросил помощь федерального центра. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в регион, выплатят по десять тысяч рублей. Ростовская и Новочеркасская епархия также подготовила гуманитарную помощь.

Кстати

Протяженность российско-украинской границы в Ростовской области около 660 километров, из них более 400 километров составляет сухопутный участок.