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18.02.2022 16:53
Рубрика: Происшествия

Жительница Севастополя потеряла 400 тысяч, пообщавшись с "сыном" в соцсети

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Пенсионерка из Севастополя лишилась 407 тысяч рублей после общения в соцсети с мошенником, который прикинулся ее сыном. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Севастополю, преступник создал в социальной сети копию странички сына, живущего за границей.

С фейковой страницы 75-летней женщине пришло сообщение, что сын якобы собирается перевести ей деньги в качестве подарка. Для этого у пенсионерки спросили данные банковской карты, пароль и пин-код. Она без лишних сомнений передала конфиденциальные сведения мошеннику, который затем обчистил ее счет.

В полиции завели уголовное дело и разыскивают преступника.

В УМВД рассказали, что если через социальные сети от близких или друзей поступает просьба перечислить деньги, надо первым делом убедиться, что сообщение написали именно они. Можно связаться по телефону или другим способом. В любом случае, никому нельзя сообщать данные банковской карты или счета, пароли и пин-коды.

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