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18.02.2022 15:02

В ЮФУ в Таганроге создана поисковая лаборатория "Системы связи"

В Инженерно-технологической академии Южного федерального университета в Таганроге создана поисковая лаборатория "Системы связи".
Разработанные технологии найдут применение в концепциях "Умный город" и "Умный дом", помогут в разработке систем высокоточного позиционирования, технического зрения, беспилотных устройств, средств и технологий в сфере инфокоммуникаций. Фото: Пресс-служба ЮФУ Разработанные технологии найдут применение в концепциях "Умный город" и "Умный дом", помогут в разработке систем высокоточного позиционирования, технического зрения, беспилотных устройств, средств и технологий в сфере инфокоммуникаций. Фото: Пресс-служба ЮФУ
Разработанные технологии найдут применение в концепциях "Умный город" и "Умный дом", помогут в разработке систем высокоточного позиционирования, технического зрения, беспилотных устройств, средств и технологий в сфере инфокоммуникаций. Фото: Пресс-служба ЮФУ

В сентябре 2021 года ЮФУ вошел в число победителей конкурса базовой части программы господдержки и развития вузов "Приоритет 2030". В рамках программы запланированы мероприятия по наращиванию исследовательского потенциала и развитию высококвалифицированных кадров, которые в дальнейшем примут участие в реализации заявленных университетом стратегических проектов.

"Концепция проекта - лаборатория объединения и развития компетенций в области систем управления, радиолокации, обработки информации, проектирования, испытания и отладки демонстраторов технологий ближней навигации и связи, в том числе 5G и 6G. В рамках работы лаборатории будет осуществляться подготовка научных кадров и поиск новых фундаментальных решений, необходимых для реализации прорывных исследований в указанных направлениях", - рассказала руководитель проекта, научный сотрудник Института радиотехнических систем и управления ЮФУ Дарья Титова.

Деятельность лаборатории будет соответствовать стратегии НТР РФ в части вызовов по пунктам "Сырьевая зависимость и цифровая революция" и "Угрозы национальной безопасности", в части приоритетов - "Цифровые технологии, искусственный интеллект, новые материалы", "Противодействие угрозам национальной и индивидуальной безопасности", "Связанность территории РФ".

Здесь будут разрабатываться низкопрофильные конформные антенны и отражатели на их основе с заданными характеристиками излучения и рассеяния, СШП низкопрофильные излучатели АФАР, имитаторы ложных целей, моделирующие антенны различного назначения и выполняться работы по исследованию их характеристик.

Разработанные технологии найдут применение в концепциях "Умный город" и "Умный дом", помогут в разработке систем высокоточного позиционирования, технического зрения, беспилотных устройств, средств и технологий в сфере инфокоммуникаций.

"В целях выполнения трудоемких расчетов антенных систем, СВЧ-устройств, параметров метаматериалов и "умных" обшивок планируется оснащение мощным вычислительным кластером из шести компьютеров и многопроцессорным комплексом для испытаний разработанной системы связи между БПЛА.

В части программного обеспечения средства проекта пойдут на лицензию САПР для вузов Keysight PathWave Design Software. Частично макетирование будет проводиться на 3D-принтере HERCULES с использованием полимерных смол.

Сотрудники целевой поисковой лаборатории ЮФУ "Системы связи". Фото: Пресс-служба ЮФУ

Также будут привлекаться мощности ЦКП "Прикладная электродинамика и антенные измерения" и использоваться закупленные комплекты усилителей, антенных измерительных комплексов, а также векторный генератор сигналов Keysight Technologies N5182B", - отметил д.т.н, профессор, заведующий кафедрой Антенн и радиопередающих устройств ИРТСУ ЮФУ Юрий Юханов.

"О результатах реализации проекта мы сможем детально говорить уже осенью. В целом же воспроизводство высококвалифицированных исследовательских кадров - это процесс всегда востребованный и, по сути, непрерывный. Надеемся, что нам удастся ввести новые эффективные механизмы в области воспитания молодых талантов в университете, повышения для них престижа и важности участия в научно-исследовательской деятельности", - говорит руководитель проекта Дарья Титова.

При содействии Центра общественных коммуникаций Южного федерального университета

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