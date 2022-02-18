В мэрии Новочеркасска прошли обыски по делу о выделении участка земли

В Новочеркасске сотрудниками регионального управления СК России возбуждено уголовное дело по факту незаконной передачи в собственность земельного участка.

Материалы в СКР были предоставлены сотрудниками областного управления ФСБ России.

Как сообщает пресс-служба СКР Ростовской области, неустановленные должностные лица из числа сотрудников мэрии Новочеркасска незаконно предоставили в собственность местной жительнице земельный участок площадью 1178 квадратных метров.

"В рамках расследования уголовного дела в администрации города проведены обыски, в ходе которых изъята интересующая следствие документация", - говорится в официальном сообщении.

Следователями проводятся действия на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, причастных к его совершению.