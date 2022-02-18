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18.02.2022 21:21
Рубрика: В мире

В Ростовскую область планируется эвакуировать 700 тысяч жителей ДНР

Текст: Иван Сысоев

В МЧС Донецкой народной республики сообщают, что первые автобусы с эвакуируемыми жителями ДНР уже направились в сторону российской границы. Всего в МЧС ДНР намерены эвакуировать Ростовскую область около 700 тысяч жителей республики, в первую очередь это дети, женщины и пожилые люди.

Мощный взрыв прогремел в центре Донецка

Ранее власти ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации мирного населения из Донецка и Луганска из-за резкой эскалации обстановки на Украине. Глава ДНР Денис Пушилин уверен, что Киев в любой момент может начать полномасштабное наступление на Донбасс.

Для помощи населению при эвакуации в МЧС ДНР открыли телефонную "горячую линию": 382-69-99 и 071-342-69-99. В целях координации работы в ведомстве также развернут межведомственный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации государственного уровня с привлечением органов исполнительной власти. Силы и средства МЧС приведены в режим повышенной готовности для реагирования на кризисные ситуации.

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