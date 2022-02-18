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18.02.2022 15:45
Рубрика: Происшествия

В Севастополе завели уголовное дело из-за гибели семьи на пожаре

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Пресс-служба прокуратуры Севастополя Фото: Пресс-служба прокуратуры Севастополя
Фото: Пресс-служба прокуратуры Севастополя

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 2 статьи 109 УК РФ) после гибели семьи на пожаре в Инкермане.

Напомним, пожар произошел сегодня рано утром в двухэтажном многоквартирном по улице Яблочкова, 2А. В результате пожара, по предварительным данным, погибла семья из четырех человек - родители и двое детей. Два человека доставлены в больницу с травмами и отравлением угарным газом. Деревянный 12-квартирный дом был уничтожен огнем, около 30 человек остались без крова.

Как сообщили в ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю, после тушения пожара были обнаружены тела жильцов. На месте работают следователи, которые устанавливают причины возгорания и все обстоятельства происшествия.

В СК также отметили, что при расследовании уголовного дела будут изучены действия чиновников, которые должны были своевременно признать дом аварийным и расселить проживающих в нем людей.

Фото: ГУ МЧС России по Севастополю
В Севастополе при пожаре погибла семья из четырех человек

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дом признали аварийным в 2021 году. Однако не у всех жильцов были документы на квартиры, только три семьи могли рассчитывать на пересечение. По его словам, пострадавшим окажут помощь в оформлении прав на недвижимость.

По информации прокуратуры Севастополя, 10 погорельцев сейчас находятся в пункте временного размещения в клубе Инкермана. Остальные находятся у родственников. Город обещает предоставить им временные места в общежитии.

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