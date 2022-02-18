Власти ДНР: в Россию могут быть эвакуированы сотни тысяч человек

В парламенте Донецкой народной республики отмечают, что число эвакуируемых в Россию из-за обострения обстановки жителей республики может составить несколько сотен тысяч человек.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на депутатов ДНР, в республике рассчитывают эвакуировать "женщин, детей и пенсионеров со всей территории республики". В парламенте ДНР также подчеркивают, что в Ростовской области уже созданы пункты размещения для беженцев.

В Госдуме России уверены, что Ростовская область справится с задачей обеспечить прием эвакуируемых жителей ДНР. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил ТАСС, что "больших проблем у людей, которые будут пересекать границу, не будет". По его словам, в случае массового перемещения людей, "они будут обеспечены всем необходимым".