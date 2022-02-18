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18.02.2022 05:25
Рубрика: Общество

Врач Шамгунова: Вирус кори может вызывать повторное заражение COVID-19

Текст: Николай Грищенко
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Одной из причин повторного заражения COVID-19 может стать корь. Вирусное заболевание приводит к утрате иммунной системой "памяти" о перенесенных инфекциях.

Об этом радио Sputnik сообщила доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Белла Шамгунова.

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"Коревая амнезия - особое состояние, которое развивается у пациентов после заболевания корью. Не у всех, но у некоторой части переболевших корью может развиться так называемая посткоревая иммуносупрессия", - объяснила Шамгунова.

Вирус кори может воздействовать на Т- и B-лимфоциты - это клетки, которые хранят память о предыдущих перенесенных инфекциях, о предыдущих вакцинациях. Корь подавляет эти клетки памяти, истощает их, стирает. Таким образом, человек, который перенес корь, в дальнейшем теряет свой иммунный репертуар, который защищал его от других инфекций.

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По словам доктора медицинских наук, вирус кори может лишить человека иммунной защиты приблизительно на три года.

"Если пациент перенес COVID-19, а после этого корь, то в дальнейшем он рискует снова заразиться коронавирусной инфекцией, поскольку у него уже нет соответствующих клеток памяти", - считает Шамгунова. Она отметила, что данная "амнезия" на восприимчивость человека к коронавирусу пока недостаточно изучена и необходимы дополнительные исследования.

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