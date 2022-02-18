Врач Шамгунова: Вирус кори может вызывать повторное заражение COVID-19

Одной из причин повторного заражения COVID-19 может стать корь. Вирусное заболевание приводит к утрате иммунной системой "памяти" о перенесенных инфекциях.

Об этом радио Sputnik сообщила доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Белла Шамгунова.

"Коревая амнезия - особое состояние, которое развивается у пациентов после заболевания корью. Не у всех, но у некоторой части переболевших корью может развиться так называемая посткоревая иммуносупрессия", - объяснила Шамгунова.

Вирус кори может воздействовать на Т- и B-лимфоциты - это клетки, которые хранят память о предыдущих перенесенных инфекциях, о предыдущих вакцинациях. Корь подавляет эти клетки памяти, истощает их, стирает. Таким образом, человек, который перенес корь, в дальнейшем теряет свой иммунный репертуар, который защищал его от других инфекций.

По словам доктора медицинских наук, вирус кори может лишить человека иммунной защиты приблизительно на три года.

"Если пациент перенес COVID-19, а после этого корь, то в дальнейшем он рискует снова заразиться коронавирусной инфекцией, поскольку у него уже нет соответствующих клеток памяти", - считает Шамгунова. Она отметила, что данная "амнезия" на восприимчивость человека к коронавирусу пока недостаточно изучена и необходимы дополнительные исследования.