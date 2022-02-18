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18.02.2022 15:42
Рубрика: Власть

Экипажи МиГ-31 уничтожили высокоточное вооружение "противника"

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

В Сибири продолжаются масштабные учения. Так, в финале первого этапа летчики сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ уничтожили высокоточное вооружение "противника" - крылатые, зенитные и авиационные управляемые ракеты.

"В тактическом эпизоде были задействованы расчеты трех типов радиолокационных станций "Гамма", "Терек", "Кабина". Они обнаруживали и сопровождали условные цели, имитирующие крылатые ракеты большой дальности. Данные о них передавались экипажам для уничтожения", - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Помимо прочего, истребители при помощи бортовых радиолокационных станций "Заслон-М" отработали обнаружение и условное уничтожение крылатых ракет на дальности около 250 километров.

Далее военнослужащие перебазируются в Бурятию, где они выполнят боевые пуски управляемых авиационных ракет класса "воздух-воздух".

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Между тем, там же, в Красноярском крае, завершилось еще одно учение, на котором боевые расчеты зенитных ракетных систем С-300 "Фаворит" дивизии ПВО отработали уничтожение разведывательно-ударных комплексов и постановщиков помех "неприятеля"

"Действия расчетов ПВО осложнялись тем, что станции отслеживали свыше 600 летательных аппаратов. Боевые расчеты обнаружили, распознали и условно уничтожили около 50 воздушных судов на высотах от 8 до 11 километров", - передает пресс-служба ЦВО.

Кстати

Комплексное учение расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" и расчетов беспилотной авиации "Орлан-10" завершилось на полигоне в Челябинской области. Практические действия проходили с начала недели.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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