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18.02.2022 10:21
Рубрика: Экономика

Из Екатеринбурга в Тобольск с 5 марта запустят прямые авиарейсы

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Татьяна Андреева / РГ Фото: Татьяна Андреева / РГ
Фото: Татьяна Андреева / РГ

Из аэропорта Кольцово в Ремезов снова можно будет попасть без пересадок. На это направление с пятого марта открыла продажи билетов авиакомпания Utair.

Как сообщается на сайте тобольской воздушной гавани, отправится из Екатеринбурга можно будет по понедельникам и субботам в 13:15. Вылет из Тобольска в 10:50. Полеты выполняются на ATR 72. Дорога займет чуть больше часа. Также перевозчик летает из Тобольска в Сургут и Нижневартовск.

Напомним, аэропорт открылся 24 сентября. Некоторое время из Тобольска в Екатеринбург выполнялись прямые рейсы авиакомпаний Red Wings, но по причине пандемии и низкого сезона их приостановили.

Чем заняться в Тобольске

В Тобольске единственный в Сибири и за Уралом каменный кремль, войти в который, как и в Москве, можно с Красной площади. Кремлевский комплекс с величественным, старейшим в Сибири, храмовым ансамблем (историко-архитектурный музей-заповедник) Софийско-Успенского собора и группой тематических музеев, чьи экспозиции располагаются в старинных зданиях, - главная достопримечательность города, в свое время служившего административным центром территории от Урала до Камчатки. С Троицкого мыса, где находится кремль, открывается вид на слияние сибирских рек - Тобола и Иртыша.

Фото: iStock
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Среди новых музеев, получивших всероссийскую известность, - музей семьи Николая II в особняке, где она пребывала в ссылке в последний год жизни. В Тобольске десятки памятников федерального значения, множество достопримечательностей, связанных с громкими именами и событиями из летописи России предыдущих четырех веков. Это родина химика Дмитрия Менделеева, композитора Александра Алябьева, художника Василия Перова, основателя электронного телевидения Бориса Грабовского. Здесь жил писатель Петр Ершов.

В Тобольске находится один из двух в России тематических парков, которые остались после съемок фильма (здесь - по "Тоболу", в Крыму - после "Викинга"). Он представляет из себя деревянный городок с усадьбами, церквями, пристанью, ветряной мельницей во времена Петра I. Другая туристическая локация - "Абалак" - реконструкция сибирского острога времен завоевания Сибири Ермаком. А рядом с комплексом расположился Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь - настоящее место паломничества православных со всей страны.

В городе находится единственная в России фабрика художественных косторезных изделий. Ее стоит посетить хотя бы ради сувениров.

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