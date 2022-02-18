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18.02.2022 09:37
Рубрика: Общество

Как изменились критерии отбора подрядчиков на школьное питание

Текст: Наталия Швабауэр

В 2022 году поменялись правила игры для операторов питания, участвующих в госзакупках.

Победителя на торгах теперь определяют не столько по более выгодной цене (доля этого критерия снижена до 40 процентов), сколько по качеству (60 процентов). Об этом "РГ" рассказал руководитель УФАС России по Свердловской области Дмитрий Шалабодов.

- Тем самым повышается ответственность конкурсных комиссий, - подчеркнул он. - Раньше поступало много жалоб, что участники аукционов "роняют" цены до минимума, побеждает в итоге непонятное лицо, которое, пытаясь вписаться в стоимость контракта, готовит невкусно, однообразно, экономит на свежих овощах и фруктах, используемых продуктах. Теперь заказчик тоже в ответе, если он выбрал такого исполнителя, посчитав его работу качественной.

Речь идет об организации питания и закупках продуктов в школах, больницах, социальных интернатах, а также в летних загородных и городских детских лагерях.

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В регионах Общество Здоровье Общество Семья и дети Правительство ФАС Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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