На Урале при взрыве в квартире пострадал подросток

В городе Южноуральске Челябинской области организована проверка по факту взрыва в квартире, от которого пострадал 15-летний подросток. По предварительным данным, причиной ЧП стал неисправный самогонный аппарат.

- Установлено, что хлопок произошел из-за разгерметизации самогонного аппарата в квартире жилого дома по улице Советской Армии. Находившийся в квартире несовершеннолетний получил ожоги, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева.

На месте происшествия действия оперативных служб координирует и.о. прокурора Южноуральска. Предстоит проверить исполнение законными представителями обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка, а также дать оценку уполномоченным органам, отвечающим за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.