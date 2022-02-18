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18.02.2022 08:14
Рубрика: Происшествия

На Урале при взрыве в квартире пострадал подросток

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области
Фото: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области

В городе Южноуральске Челябинской области организована проверка по факту взрыва в квартире, от которого пострадал 15-летний подросток. По предварительным данным, причиной ЧП стал неисправный самогонный аппарат.

- Установлено, что хлопок произошел из-за разгерметизации самогонного аппарата в квартире жилого дома по улице Советской Армии. Находившийся в квартире несовершеннолетний получил ожоги, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева.

На месте происшествия действия оперативных служб координирует и.о. прокурора Южноуральска. Предстоит проверить исполнение законными представителями обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка, а также дать оценку уполномоченным органам, отвечающим за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

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