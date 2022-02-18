Патрушев: На Урале предотвращена деятельность шести ячеек террористов

За прошлый год в Уральском федеральном округе было пресечена деятельность шести законспирированных ячеек международных террористических организаций и установлено более 50 лиц, причастных к террористической деятельности. Об этом сегодня в Москве во время видеосовещания по вопросам безопасности в УРФО заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его данным, в целом количество преступлений террористической направленности в прошлом году на Урале увеличилось на 20 процентов. В связи с этим Патрушев обратился к руководителям регионов, в первую очередь к Свердловской, Челябинской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа, о необходимости усиления совместно с органами безопасности профилактической работы по противодействию террористическим проявлениям.

В то же время, по его словам в округе активизировалась работа по противодействию преступности, связанной с использованием националистической и религиозно-экстремистской идеологии. В результате принятых мер в 2021 году количество преступлений экстремистской направленности было снижено на 15 процентов.