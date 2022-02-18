Тюменцы показали спектакль-инсталляцию по комиксу о блокаде

Комиксы, они же - графические романы, можно не только разглядывать, но и переводить в театральную плоскость. Этим, собственно, воспользовалась тюменская молодежь из центра "Космос". Спичкой, что "зажгла" спектакль-инсталляцию "ДЫМ", стала книга "Сурвило" с черно-белыми картинками авторства петербурженки Ольги Лаврентьевой. Начиная с прошлого мая, проект дважды представляли в Тюмени и единожды возили в Москву на фестиваль современного искусства "Территория. Kids". С презентации в историческом парке "Россия - моя история" на днях стартовал второй сезон. Время работы - ровно месяц.

Ольга Лаврентьева - внучка Валентины Сурвило. Полячки, блокадницы, дочери врага народа, судьба которой, конечно, одна из многих подобных, но все же уникальна в своем роде: потеряв отца (его расстреляли), едва не погибнув в башкирской ссылке, а потом и в окольцованном фашистами Ленинграде, Сурвило нашла силы получить профессию, создать семью, вытащить на свет документы, оправдывающие родителей. Вале была уготована долгая дорога. Правда, каждый день она проживала с непередаваемым чувством страха, который так и не вытравила…

- Читаем мы с дочерью "Сурвило". И тут я подумала: ни один театр в России не ставил спектакль по комиксу, что весьма удивительно. Никто не ставил, а Тюмень сделает. Так как в "Космосе" нет труппы - это площадка для роста резидентов, мы стали искать команду, способную воплотить произведение в виде инсталляции, - рассказывает руководитель театрального центра Александрина Шаклеева.

Вызов приняли режиссер Влад Тутак и художница Женя Исаева из Петербурга. Для разговора с подростками о войне команда выбрала иммерсивный подход. Формат не новый, но весьма популярный: на исторические темы с современной молодежью теперь говорят не языком энциклопедий, а посредством путеводителей, но вместе с тем дают свободу действий. Хочешь, иди по выставке по часовой стрелке. Или в обратном порядке. Открывай шкафчики, бери в руки, рассматривай, слушай, фотографируй, сканируй QR-коды для дополнительного погружения в материал, делай сториз, веди прямые трансляции. Хоть что-нибудь делай, только не оставайся безучастным.

"ДЫМ", метафора военной эпохи, - это 16 условных остановок в биографии Валентины Викентьевны. "Холодильник", например. Распахиваешь дверцу, внутри, как положено, отсвечивают стеклянными боками банки. Не с солеными груздями и вишневым вареньем, а с ремнями, обойными обрывками, лопухами. Как можно есть траву и брючный аксессуар, нашим школьникам непонятно. И новое, не книжное, а визуальное знание, их пронимает. Конечно, авторы намеренно преувеличивали, даже доводили до абсурда (ну какие ремни в таре - их просто ели, не солили, как и не держали в холодильнике, потому что его попросту не было). Критики "Золотой маски" сплав звука, текста и визуализации оценили - осенью прошлого года проект вошел в лонг-лист театральной премии с пометкой про "важную попытку поговорить с детьми по-другому".

Фото: Ирина Никитина/РГ

По-другому - значит, без консервации, отметил директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский. Глубоко и проникновенно, как это можно сделать лишь с помощью инструментов искусства, считает руководитель областного департамента культуры Елена Майер.

"ДЫМ" ко всему легок на помине. В буквальном смысле. Инсталляция весом в 300 кг входит в одну грузовую ГАЗель. Вполне чемоданная, очень подходящая для перемещений по свету. Так, в апреле она поедет в Омск на фестиваль "Чат", в мае наверняка задержится в Тюмени для встречи с автором комикса Ольгой Лаврентьевой, в августе станет гостем центра современного искусства в Екатеринбурге. Еще в 2020-м году перевести и опубликовать "Сурвило" хотели немцы, французы, поляки, шведы. Тут бы и спектакль из Западной Сибири оказался кстати.