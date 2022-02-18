В челябинский минздрав нагрянули силовики

В министерстве здравоохранения Челябинской области проводятся следственные действия при оперативном сопровождении полиции и УФСБ региона.

В мероприятиях принимают участие сотрудники регионального следственного управления СК, подтвердили информацию в ведомстве. О причинах визита в СК пока не распространяются и от каких-либо комментариев воздерживаются.

В самом минздраве сообщили, что работа ведомства идет в штатном режиме. "Правоохранительным органам оказывается необходимое содействие", - сказала представитель министерства Марина Сергеева.

Отметим, что осенью прошлого года в минздраве уже проходили следственные действия, связанные с расследованием дела о закупках медоборудования, тогда был изъят большой массив документов. Однако каких-либо претензий к минздраву в СК так и не озвучили.

Как сообщил собственный источник "РГ" в правоохранительных органах, уголовное дело возбуждено по факту покупки томографов по завышенным ценам. Действия неустановленных должностных лиц были квалифицированы по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. И, вероятно, в ближайшее время в деле появятся конкретные фигуранты.