Минспорта: COVID-19 не помешает провести Универсиаду-2023

В Министерстве спорта РФ убеждены: коронавирус не помешает провести Универсиаду 2023 года в Екатеринбурге. С таким заявлением выступил сегодня глава ведомства Олег Матыцин, который приехал в Свердловскую область.

"Никаких отставаний по строительным объектам, по реализации концепции безопасности и медицинского обеспечения, рисков мы не видим. Все делается в срок. Я уверен, что в следующем году даже те сложности, с которыми мы столкнулись в период ковида, не помешают провести Универсиаду", - цитирует высокопоставленного чиновника ТАСС.

Кстати, в Екатеринбурге накануне работали инспекторы FISU, у которых также не возникло замечаний по исполнению плана подготовки к студенческим играм.

"Возводится Деревня Универсиады, здания которой впоследствии станут основой кампуса мирового уровня Уральского федерального университета. Таким образом, после проведения игр в регионе останется большое материальное и мотивационное наследие, обновленная спортивная и дорожная инфраструктура", - напомнил губернатор Евгений Куйвашев.

Фото: Татьяна Андреева/РГ

Между тем

Процент свердловчан, регулярно занимающихся спортом, по итогам прошлого года составил около 50 процентов. "Мы провели спортивные мероприятия, участие в которых приняли более 2 миллионов человек. Построили, отремонтировали и оснастили 30 спортивных объектов", - сказал губернатор Евгений Куйвашев.

В Екатеринбурге, например, сейчас возводят многофункциональную ледовую "УГМК Арену" площадью почти 100 тысяч квадратных метров и вместимостью до 15 тысяч зрителей. Она будет соответствовать требованиям сразу 12 международных спортивных федераций. Ожидается, что стройка закончится в 2023 году.