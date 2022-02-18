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18.02.2022 10:49
Рубрика: Экономика

В свердловском УФАС объяснили, когда снизятся цены на ПЦР-тесты

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Видео: Ольга Медведева
Антимонопольная служба проверила все клиники Свердловской области, где берут ПЦР, и считает необходимым развивать конкуренцию на этом рынке, чтобы снизить стоимость услуги для населения. А также откорректировать ценообразование в больницах и поликлиниках.

- Из 42 проверенных организаций две трети - государственные. Мы внимательно изучили экономику каждой: по какой стоимости закупает материалы, какие дополнительные услуги оказывает, помимо забора материала и химического анализа. И выяснили, что частные лаборатории, несмотря на резко увеличившийся спрос, как раз предлагают среднюю цену по рынку, в пределах полутора-двух тысяч рублей. Государственные же оказывают услугу как бесплатно (в рамках обязательного медстрахования по установленному тарифу), так и платно, утверждая цену самостоятельно, - пояснил "РГ" руководитель УФАС России по Свердловской области Дмитрий Шалабодов.

Что надо сделать, чтобы цены на ПЦР-тестирование снизились? В первую очередь развивать конкуренцию в этом сегменте, считают антимонопольщики. В регионе должно быть больше коммерческих организаций, оказывающих подобные услуги. Соответственно, они будут бороться за клиента. Если в крупных городах пункты приема - буквально на каждом шагу, то чуть дальше в глубинку, и выбора у пациента уже мало. Второй момент - учредитель государственных клиник, а это областное правительство, должен обратить пристальное внимание на ценообразование в подведомственных учреждениях.

- Центральный аппарат ФАС эту позицию доложил председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Надо понимать, ПЦР-тест не входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому прямое ценовое госрегулирование на услугу тестирования не распространяется, - уточнил Дмитрий Шалабодов.

Напомним, что по итогам проверок, которые проводили Генпрокуратура и ФАС по всей России, самые дорогие ПЦР оказались в Уральском федеральном округе. "РГ" обзвонила все частные медцентры Екатеринбурга и Нижнего Тагила: декларируемый ими на сайтах ценник в 1000-1200 рублей по факту выливается минимум в 1,5. За экспресс-анализ просят в несколько раз больше. В государственной больнице за "неспешный" ПЦР выставили счет на 2200.

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
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