Жителей Екатеринбурга оштрафовали за езду в ванне по центру города

Полиция нашла екатеринбуржцев, которые 11 февраля устроили заезд в ванне по центральным улицам города. "На них завели административные дела и оштрафовали", - сообщил пресс-секретарь главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Нарушители ПДД - трое местных жителей. Съемка велась из Audi, за рулем которой был 26-летний водитель. Собственно ванну прикрепили к Nissan, которым управлял 29-летний мужчина. Третий член команды - 30-летний "бобслеист", сидевший в резервуаре для купания.

"Компания согласилась принять участие в записи видеоролика за вознаграждение. При этом они понимали, что действуют противозаконно, с риском для жизни - своей и других участников дорожного движения", - говорит Горелых.

Так, водители иномарок оштрафованы на тысячу и полторы тысячи рублей, пассажир ванны - на 500.