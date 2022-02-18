Ректор Политеха Андрей Рудской: "Стране нужны инженеры будущего"

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого - признанный центр российской и мировой науки. Старейший технический вуз России не только соответствует времени, но и опережает его. Передовые разработки ученых СПбПУ помогают двигаться вперед промышленности. С их участием разработан и внедрен в России первый в мире стандарт цифровых двойников изделий. В 2021 году университет вошел в число победителей федеральной программы "Приоритет-2030". И это лишь часть его достижений. Об успехах и перспективах Политеха "Российской газете" рассказал его ректор Андрей Рудской.

Андрей Иванович, благодаря чему удалось превратить узкоспециализированный вуз в крупнейший научный флагман?

Андрей Рудской: Наш университет никогда не был узкоспециализированным, он был создан в 1899 году именно в форме политехнического института. Изначально в Политехе было четыре отделения: электромеханическое, металлургическое, экономическое и кораблестроительное. Так что с момента своего создания наш вуз готовил специалистов новой формации.

Дальнейшие успехи Политеха, на мой взгляд, обусловлены нашими крепкими связями с российскими и зарубежными промышленными партнерами. Сегодня в университете используется практико-ориентированный подход к обучению, у студентов есть возможность выстроить индивидуальную образовательную траекторию и реализовать свои самые смелые проекты.

Как университет справляется с новыми вызовами, которые ставит перед наукой четвертая промышленная революция?

Андрей Рудской: Мы просто не можем позволить себе пропустить эти вызовы, связанные с созданием новых средств производства и внедрением цифровых технологий. Ключевой технологией цифровой промышленности сегодня, безусловно, является разработка цифровых двойников изделий, что обеспечивает значительное снижение объемов натурных испытаний и, как следствие, сокращение сроков и снижение стоимости разработки продукции.

Сегодня стране необходимы системные инженеры, обладающие компетенциями мирового уровня. Они будут иметь дело со сложными техническими или киберфизическими системами. Сейчас для "инженера будущего" повышаются требования по владению навыками цифрового проектирования и моделирования, принципами технологического предпринимательства, готовности к постоянному обучению и повышению квалификации.

Не стоит забывать, что Политех также является научным центром мирового уровня, в состав вуза входит центр НТИ "Новые производственные технологии". Так что мы находимся на своеобразном технологическом фронтире - осуществляем подготовку, нацеленную на формирование уникальных компетенций для реализации цифровой трансформации.

Благодаря наработкам центра НТИ "Новые производственные технологии" с 1 января 2022 года в России начал действовать стандарт цифровых двойников для изделий машиностроения. В чем его значение для нашей промышленности?

Андрей Рудской: Наш университет - лидер в области создания цифровых двойников, цифрового проектирования и моделирования, технологий искусственного интеллекта и внедрения их в высокотехнологичную промышленность. Поэтому я особенно горд тем, что Политехнический университет имеет непосредственное отношение к разработке первого в мире национального стандарта ГОСТ Р "Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники изделий. Общие положения". Его разработкой на протяжении трех лет занимались специалисты центра НТИ "Новые производственные технологии" СПбПУ совместно с Российским федеральным ядерным центром - Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики.

Цифровой двойник применяется на всех стадиях жизненного цикла изделия, изменяясь на каждой стадии. Технология обеспечивает конкурентоспособность производимого изделия и повышает скорость его вывода на рынок. Появление этого стандарта очень важно для промышленности, в интересах которой петербургский Политех и проводит целый ряд исследований.

В 2021 году университет вошел в число победителей федеральной программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Расскажите об этой работе.

Андрей Рудской: Политех получил как базовый, так и специальный грант на проведение прорывных научных исследований и создание наукоемкой продукции и технологий. В рамках реализации программы университет работает над стратегическими проектами: цифровая трансформация промышленности, новые решения в энергетике и ресурсосбережении, технологические основы здоровьесбережения, человекоцентричные решения и технологии, а также Технополис Политех.

Главный акцент нашей стратегии - это НИОКР, системная работа с регионами и взаимодействие с индустриальными партнерами для доведения научных разработок до коммерциализации. Для этого у нас есть и собственные компетенции, сеть зеркальных инжиниринговых центров, эффективные консорциумы, способные выводить продукты в серийное производство. Наша цель - развитие сильных коллабораций с научными организациями, вузами, промышленными предприятиями, а также работа по созданию консорциумов. Это позволит усилить конкурентоспособность Политеха и даст возможность для достижения наших целей, в том числе связанных с усилением нашего влияния на научно-технологическое развитие региона, федерального округа и страны в целом.

Вы прошли путь от студента Политеха до его ректора. Могла ли ваша профессиональная судьба сложиться иначе?

Андрей Рудской: Я окончил физико-математическую школу в казахстанском Кустанае. Политех выбрал уже после девятого класса. Годы обучения были чудесными, я учился с великим удовольствием. Мы вместе ездили в колхозы, меня сразу избрали комсоргом курса, включили в состав отдела международной деятельности. Я выпускник физико-металлургического факультета Политехнического университета 1981 года, здесь же окончил аспирантуру и докторантуру.

Окончив вуз, год трудился на кафедре. В 1989-м мне посчастливилось попасть на десятимесячную стажировку в университет имени Лейбница в Ганновере. Конечно, было трудно, пришлось с нуля изучать немецкий, но я справился и даже смог потом преподавать. В общей сложности я провел наездами в Ганновере почти три года и сделал хороший задел для докторской диссертации. Уезжал оттуда уже профессором университета, а приглашенным профессором оставался до 2010 года.

Не знаю, как сложилась бы моя судьба - может, я бы и осел там, имея вполне благополучное место работы с высокой зарплатой, но жизнь поставила другую задачу. В 2001 году в Ганноверский университет приехала делегация Политехнического во главе с научным руководителем вуза Юрием Сергеевичем Васильевым. Он начал меня уговаривать вернуться. Я пошутил, что вернусь при одном условии - если меня сделают ректором. В итоге шутка удалась, и я действительно возглавил вуз.

Политех - это вся моя жизнь, я даже родился в день основания вуза, 19 февраля. В этом году мы празднуем его 123-летие, не за горами и 125-летний юбилей.

Каким будет для СПбПУ 2022 год - ключевые события, программы, проекты?

Андрей Рудской: В 2022 году Политех ждет множество интересных событий. Прежде всего это празднование 350-летия Петра Великого, продолжателями дел которого мы являемся. Нас ждут разнообразные проекты, которые сделают образ реформатора ближе современным студентам.

Наш вуз активно занимается продвижением своих научных разработок. Поэтому мы планируем принять участие в выставке ВУЗПРОМЭКСПО, Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2022", Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2022", Петербургском международном газовом форуме и других масштабных мероприятиях. Также у нас пройдет традиционный, уже четвертый Международный форум "Передовые цифровые и производственные технологии".

Кроме того, в стенах Политеха состоится 50-я международная конференция "Актуальные проблемы механики". В прошлом году в конференции приняли участие 227 ученых из 19 стран, так что мы рассчитываем, что интерес к этому событию будет возрастать. Более того, в 2023 году на базе Политеха пройдет XIII Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики - самое масштабное в России научное событие в этой области.