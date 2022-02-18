Российская интеллектуальная собственность оценена в 6 трлн рублей

Рост стоимости отечественной интеллектуальной собственности за последние годы составил 1,3 раза, ее совокупная оценка составляет 6 трлн рублей. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на коллегии Роспатента. Инвестиции в отрасль удвоились за три года и превышают 700 млрд рублей в год, добавил он.

"Интеллектуальная собственность стала мощным источником экономического роста, без развития этой отрасли выполнение национальной цели о 3% роста экономики в год невозможно, - сказал министр. - Бизнес все больше доверяет защите патентов и товарных знаков. Технологии становятся активами, которыми можно торговать, передавать их, распоряжаться и получать от них прибыль". Минэкономразвития готовит поправки в законодательство, которые позволят гражданам регистрировать товарные знаки - ранее такое право было только у юридических лиц, а также поправки в налоговый кодекс, освобождающие компании от части налога на прибыль от интеллектуальной собственности, добавил Решетников.

"Готовясь к выступлению, я посмотрел цифры: сроки проведения экспертизы по существу в США - 15 месяцев, а в России - 3,5 месяца, - отметил министр. - Причем это не приводит к потере качества экспертизы". Он также высоко оценил развитие интеллектуальных систем Роспатента и выразил уверенность, что с новым руководителем ведомство продолжит эту работу.