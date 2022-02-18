Сенат США одобрил продление финансирования правительства до 11 марта

Сенат США вслед за палатой представителей проголосовал за продление финансирования федерального правительства до 11 марта.

Закон поддержали 65 сенаторов, против выступили 27, передает РИА Новости. Далее документ будет направлен на подпись президент США Джо Байдену.

Данная инициатива призвана предотвратить шатдаун - временную приостановку работы правительственных учреждений. Отметим, что нынешний период финансирования американского правительства заканчивается 18 февраля.

В последний раз шатдаун произошел в США 22 декабря 2018 года. Тогда госслужащие ушли в вынужденный отпуск на 35 дней.