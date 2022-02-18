Новости

Байден прервал поездку в Огайо из-за непогоды и непонятных событий в Европе 06:35
Китаянка Гу Айлин выиграла золото в хафпайпе 06:27
Сенат США одобрил продление финансирования правительства до 11 марта 06:22
ЛНР: Украинские военные за сутки 29 раз нарушили режим тишины 05:40
Врач Шамгунова: Вирус кори может вызывать повторное заражение COVID-19 05:25
Антонов назвал грубым цинизмом отрицание США геноцида русских в Донбассе 05:10
Ракетный крейсер "Москва" поразил более 50 учебных целей в Черном море 05:00
Город Спутник в Приморье начнут строить в 2023 году 04:54
В Абу-Даби обнаружены "археологические сокровища" возрастом 8500 лет 04:37
Экономист посоветовала пенсионерам увольняться в конце месяца 04:06
В Великобритании готовятся к буре, которая может стать самой сильной за 30 лет 03:50
Два суперциклона обрушатся на Европейскую Россию в ближайшее время 03:40
Врач Мехта назвал изжогу одним из ранних симптомов рака желудка 03:07
Владельцы малого и среднего бизнеса рассказали, как пережили пандемийный год 03:01
Минобороны: За неделю 68 самолетов и БПЛА провели разведку у границ РФ 02:37
Вильфанд предупредил о ветре и супертеплой погоде в Центральной России 01:22
Ученые: Риск повторных заражений при "омикроне" увеличился в 10 раз 00:46
Женский масс-старт по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 00:05
В московском метро двое мужчин напали на полицейских 17.02.2022
В ООН распространили материалы о военных преступлениях на Донбассе 17.02.2022
Австрия смягчит правила въезда для российских туристов с 22 февраля 17.02.2022
В ЛНР назвали постановкой обстрел детского сада в Станице Луганская 17.02.2022
В Москву пришел мощный циклон "Иления" 17.02.2022
Замглавы МИД Вершинин прокомментировал попытки оспорить место РФ в СБ ООН 17.02.2022
Захарова пояснила причину высылки американского дипломата 17.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Почему мировая инфляция стала рекордной за последние сорок лет
Почему мировая инфляция стала рекордной за последние сорок лет
18.02.2022 06:22
Рубрика: В мире

Сенат США одобрил продление финансирования правительства до 11 марта

Сенат США вслед за палатой представителей проголосовал за продление финансирования федерального правительства до 11 марта.

Конгрессмены-республиканцы призвали Байдена пройти когнитивный тест

Закон поддержали 65 сенаторов, против выступили 27, передает РИА Новости. Далее документ будет направлен на подпись президент США Джо Байдену.

Данная инициатива призвана предотвратить шатдаун - временную приостановку работы правительственных учреждений. Отметим, что нынешний период финансирования американского правительства заканчивается 18 февраля.

В последний раз шатдаун произошел в США 22 декабря 2018 года. Тогда госслужащие ушли в вынужденный отпуск на 35 дней.

В мире США

Главное сегодня

МИД опубликовал ответы России для США по гарантиям безопасности. Главное
Антонов назвал грубым цинизмом отрицание США геноцида русских в Донбассе
Захарова пояснила причину высылки американского дипломата
Песков оценил эффект от слов Байдена о "планах" России напасть на Украину
Экономист посоветовала пенсионерам увольняться в конце месяца
Страны Веймарского треугольника готовы к диалогу с Россией по вопросам безопасности
Что иностранцу хорошо, то и русскому полезно?