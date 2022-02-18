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18.02.2022 17:41
Рубрика: Власть

Сергей Шойгу обсудил по телефону с коллегой из США проблемы безопасности

Текст: Юрий Гаврилов
В пятницу, 18 февраля состоялись телефонные переговоры главы военного ведомства России генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина.

Подробности их диалога не раскрываются. В нашем военном ведомстве лишь проинформировали, что министры обсуждали актуальные вопросы международной безопасности, "представляющие взаимный интерес". Ранее Минобороны РФ сообщило, что инициировали эти переговоры американцы.

Путин: Все учения на территории РФ абсолютно прозрачны

Напомним, что предыдущий раз министры обороны двух стран общались по телефону 12 февраля. А днем ранее был телефонный разговор у начальника Генштаба Вооруженных сил РФ - первого заместителя министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли.

Закрытый режим таких переговоров - давно известная и характерная для подобного рода контактов международная практика. Но и в ней случаются исключения. Например, несколько дней назад Сергей Шойгу встречался в Москве с британским коллегой Беном Уоллесом, и многое из того, о чем они говорили, было обнародовано.

В частности, Шойгу охарактеризовал сложившуюся в Европе военно-политическую обстановку как напряженную. "И далеко не по нашей вине. Не совсем и не всегда понимаем причины нагнетания этой напряженности. Но, тем не менее, видим, что она растет", - сказал тогда российский министр коллеге.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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За прошедшие с тех пор дни ситуация, к сожалению, лучше не стала. На Западе по-прежнему не утихает информационная истерия по поводу якобы готовящегося вторжения России на Украину. Заверения Москвы, что никто этого делать не собирается, в расчет не берутся. Снизить накал напряжения не смог даже начавшийся после учений отвод наших войск в места постоянной дислокации.

После пятничных переговоров Шойгу с Остином в Пентагоне сообщили, что министр обороны США вновь призвал Россию убрать войска от границ с Украиной. То есть за океаном Москву не слышат или, что вернее, не хотят слышать.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Россия и США

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