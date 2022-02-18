Сергей Шойгу обсудил по телефону с коллегой из США проблемы безопасности

В пятницу, 18 февраля состоялись телефонные переговоры главы военного ведомства России генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина.

Подробности их диалога не раскрываются. В нашем военном ведомстве лишь проинформировали, что министры обсуждали актуальные вопросы международной безопасности, "представляющие взаимный интерес". Ранее Минобороны РФ сообщило, что инициировали эти переговоры американцы.

Напомним, что предыдущий раз министры обороны двух стран общались по телефону 12 февраля. А днем ранее был телефонный разговор у начальника Генштаба Вооруженных сил РФ - первого заместителя министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли.

Закрытый режим таких переговоров - давно известная и характерная для подобного рода контактов международная практика. Но и в ней случаются исключения. Например, несколько дней назад Сергей Шойгу встречался в Москве с британским коллегой Беном Уоллесом, и многое из того, о чем они говорили, было обнародовано.

В частности, Шойгу охарактеризовал сложившуюся в Европе военно-политическую обстановку как напряженную. "И далеко не по нашей вине. Не совсем и не всегда понимаем причины нагнетания этой напряженности. Но, тем не менее, видим, что она растет", - сказал тогда российский министр коллеге.

За прошедшие с тех пор дни ситуация, к сожалению, лучше не стала. На Западе по-прежнему не утихает информационная истерия по поводу якобы готовящегося вторжения России на Украину. Заверения Москвы, что никто этого делать не собирается, в расчет не берутся. Снизить накал напряжения не смог даже начавшийся после учений отвод наших войск в места постоянной дислокации.

После пятничных переговоров Шойгу с Остином в Пентагоне сообщили, что министр обороны США вновь призвал Россию убрать войска от границ с Украиной. То есть за океаном Москву не слышат или, что вернее, не хотят слышать.