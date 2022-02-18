США продадут Польше 250 танков Abrams

Госдепартамент Соединенных Штатов дал согласие на продажу Польше 250 танков Abrams. Об этом сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак.

"Государственный департамент дал согласие на продажу 250 танков Abrams в новейшей версии M1A2 SEPv3", - написал Блащак на своей страничке в Twitter. Он назвал это событие очень важной новостью для безопасности Польши

Польский министр считает, что покупка танков у США является одним из самых важных военных контрактов в польской истории, так как укрепит оборонительные способности страны.

Ранее Варшава сообщала о том, что планирует разместить танки Abrams на Востоке страны.