Стало известно время начала эвакуации жителей ДНР в Россию

Пушилин заявил о начале эвакуации граждан ДНР в Ростовскую область

В Донецкой народной республике началась эвакуация граждан в Ростовскую область России. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он сослался на достигнутую договоренность с руководством России.