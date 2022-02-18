Стало известно время начала эвакуации жителей ДНР в Россию

Помимо автобусов, эвакуируемые также могут воспользоваться железнодорожным транспортом, ежедневно будут предоставлены два железнодорожных состава. Градоначальник призвал жителей не терять самообладания и не поддаваться панике.
Пушилин заявил о начале эвакуации граждан ДНР в Ростовскую область
Поводом для эвакуации стала опасность развязывания Украиной полномасштабных военных действий в Донбассе.
"Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик", - приводит ТАСС экстренное обращение главы ДНР к жителям республики.
Пушилин отметил, что в Ростовской области уже готовы места приема и размещения граждан. И с 18 февраля "организован массовый централизованный выезд населения". В первую очередь это касается женщин, детей и пожилых людей.