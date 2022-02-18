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18.02.2022 18:36
Рубрика: В мире

Стало известно время начала эвакуации жителей ДНР в Россию

Текст: Иван Сысоев
Отъезд первых первых автобусов для эвакуации граждан Донецкой народной республики намечен на 20:00 по московскому времени. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко.
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Помимо автобусов, эвакуируемые также могут воспользоваться железнодорожным транспортом, ежедневно будут предоставлены два железнодорожных состава. Градоначальник призвал жителей не терять самообладания и не поддаваться панике.

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Пушилин заявил о начале эвакуации граждан ДНР в Ростовскую область

В Донецкой народной республике началась эвакуация граждан в Ростовскую область России. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он сослался на достигнутую договоренность с руководством России.

Поводом для эвакуации стала опасность развязывания Украиной полномасштабных военных действий в Донбассе.

"Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик", - приводит ТАСС экстренное обращение главы ДНР к жителям республики.

Пушилин отметил, что в Ростовской области уже готовы места приема и размещения граждан. И с 18 февраля "организован массовый централизованный выезд населения". В первую очередь это касается женщин, детей и пожилых людей.

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