Суд назначил Олегу Навальному год строгого режима

Люблинский районный суд 18 февраля удовлетворил представление ФСИН о замене Олегу Навальному условного лишения свободы на реальное.

Начальник филиала 11 ФКУ Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Москве просил суд об отмене в отношении Навального условного осуждения в связи с неисполнением осужденным наложенных на него обязанностей. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Люблинского суда, рассмотрев представление, суд удовлетворил его и заменил условный срок на реальный. При этом для отбывания наказания в виде лишения свободы суд определил направить Олега Навального в колонию строгого режима.

По данным ФСИН он перестал отмечаться в инспекции. В данный момент Олег Навальный объявлен в розыск. Как сообщалось ранее, он покинул страну и может находиться на Кипре.

В августе прошлого года Преображенский суд Москвы приговорил его к году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Его признали виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил во время несанкционированной акции 23 января прошлого года в Москве.