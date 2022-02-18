В секторе Газа найдены свидетельства завоеваний Александра Великого

Сразу несколько важных объектов, имеющих огромную археологическую и историческую ценность, обнаружили строители в секторе Газа. Среди них выделяются свидетельства осады, которую вели войска Александра Македонского.

Как сообщает The Jerusalem Post, рабочие случайно наткнулись на древние руины, изучение которых дало археологам немало новой и ценной информации. Анализ показал, что руины представляют собой остатки древнего города, который пал в результате осады.

По мнению экспертов, город был взят войском Александра Македонского. Это завоевание оказалось не единственным катастрофическим для местных жителей событием. На этом же участке археологи обнаружили свидетельства монгольского нашествия.

А между этими событиями был еще и римский период. Более того, рабочие наткнулись не только на руины домов, но и обнаружили крупное 2000-летнее римское кладбище. На нем уже раскопано около двух десятков богато украшенных могил, которые, вероятно, принадлежали представителям элиты. Археологи рассчитывают раскопать еще порядка 80-ти могил на этом крупном кладбище.

Эксперты отмечают, что Газа богата древностями, так как это в свое время это был важный центр торговли и место пересечения многих цивилизаций, начиная с древних египтян и филистимлян, о которых повествует Библия. Эта территория входила в состав Римской империи, пережила монгольское нашествие, а позже и крестовые походы.