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Ребят пилят, щепки летят

Рецензии
    18.02.2022, 17:00
Текст:   Богдан Бобров
На Netflix состоялась премьера полнометражного фильма "Техасская резня бензопилой". Франшиза в конце 70-х годов прошлого века во многом определила основы жанра слэшера, но с тех пребывала в жуткой стагнации.
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Новое прочтение аудитории представляют как прямое продолжение оригинальной картины 1974 года.

Завязка, как и любого другого жанрового представителя, стандартна и скучна. Группа развеселых тинейджеров приезжает в американское захолустье, где местные жители ничуть не рады приезду "городских". Молодежь в этот раз показана обстоятельная и прогрессивная, ее представители приехали в глубинку не для тусовок и вечеринок, а чтобы запустить собственный стартап и открыть бизнес по привлечению туристов.

Но все очень быстро начинают умирать, когда в кадре появляется главный маскот серии - психопат по прозвищу Кожаное лицо.

Добавить тут в принципе нечего - если вы видели хоть одну "Резню бензопилой", значит, видели их все.

Фото: kinopoisk.ru
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Создатели новой части ничего нового в сюжет, формулу или образы персонажей не внесли. В действиях главных героев хватает оголтелой тупости, а некоторые их решения выглядят кричаще идиотскими, но это уже скорее дань уважения жанру - без данных условностей не обходится ни один слэшер.

Несмотря на общую вторичность и неоригинальность происходящего на экране, стоит похвалить техническую часть, в частности - операторскую работу и звуковое оформление. Камера фокусируется именно на тех жутких моментах, которые и выводят зрителя из зоны комфорта, даже набившее оскомину слоу-мо здесь применяется к месту и не раздражает.

Фото: kinopoisk.ru
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К касту также нет претензий - в рамках жанра со всеми поставленными перед ними задачами актеры справляются вполне удовлетворительно.

"Техасская резня бензопилой" - это очередной типичный, ничем не выдающийся, но и не обваливающий планку качества представитель жанра. Возможно, фанатам подобных фильмов работа режиссера Дэвида Блу Гарсии, что называется, зайдет на ура, а поклонники серии найдут в ней массу интересных пасхалок, скрытых посланий и т.д. Массовый же потребитель вряд ли останется в восторге.

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