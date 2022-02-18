Токаев обратится с посланием к народу Казахстана в середине марта

Президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев расскажет об итогах расследования массовых беспорядков, которое произошли в январе в разных городах страны, в послании народу страны в марте. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в "Фейсбуке".

Пресс-секретарь также сообщил, что в настоящее время правоохранительные органы проводят масштабные следственные действия. Они займут определенное время.

Напомним, что накануне в интервью телеканалу "Казахстан" Токаев пообещал, что вся информация будет опубликована. В этом интервью он также высказал мнение, что в Казахстане в ходе январских событий была предпринята попытка государственного переворота. По его словам, заговорщики хотели повернуть вспять курс реформ. "Они выступили против президента, потому что преобразования могли затронуть их личные интересы", - отметил Токаев.

Президент Казахстана считает, что в основе массовых протестов в стране находятся социальные проблемы. "Если подходить к проблеме комплексно, то в основе массовых протестов лежат острые социальные проблемы. Большая часть населения имеет низкий уровень жизни", - сказал Токаев. Он отметил, что львиная доля богатств государства сконцентрирована в руках узкой группы людей. "Усиливается неравенство. Это порождает протестные настроения", - сказал он. При этом глава государства пришел к выводу, что недовольством граждан воспользовались террористы.

Токаев заявил, что январские события стали большим уроком как для Казахстана, так и лично для него.

Напомним, что в начале январе в Казахстане прошли массовые беспорядки. К 7 января ситуация стабилизировалась.