Трейлер: Павел Прилучный рассказал, когда выйдет 4-й сезон "Мажора"

Четвертый сезон российского детективного сериала "Мажор" появится на экранах уже в марте. Об этом исполнитель главной роли в шоу (и полнометражной ленте) Павел Прилучный сообщил сегодня в своем Instagram.

"Вы давно этого ждали, много раз спрашивали меня, когда выйдет новый сезон. Дождались. Ждите в марте…" - написал артист, добавив тэги #павелприлучный #мажор #новыйсезон #первыйканал.

Подписчики в комментариях полны радости и энтузиазма, при этом некоторые отмечают, что предыдущий сезон "слили", и выражают надежду, что в продолжении авторы ситуацию попытаются выправить.

"Мажор" стартовал в декабре 2014-го. Третий закончился еще в ноябре 2018-го. У Прилучного там роль старшего лейтенанта полиции Сколовского, который из "золотого мальчика" на глазах публики превращается в опытного правоохранителя, полуслучайно запустившего цепочку мрачных криминальных событий.