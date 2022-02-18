Ученые: Риск повторных заражений при "омикроне" увеличился в 10 раз

Иммунитет, приобретенный в результате предыдущего заражения коронавирусом, менее эффективен против "омикрона", чем против других вариантов, поэтому число повторных заражений растет, но при этом риск тяжелого течения COVID-19 остается низким. Об этом пишет Nature.

Исследователи объясняют эту особенность тем, что новый вариант, вероятно, способен обходить иммунную защиту организма. К такому выводу пришли ученые из разных стран, опрошенные Nature.

"Сейчас ситуация действительно изменилась. Мы говорим о варианте с множеством свойств, препятствующих иммунитету", - считает Лайт Абу-Раддад, инфекционист одной из клиник в Дохе (Катар), изучающий, как защищает от "омикрона" поствакционный иммунитет, а также естественный иммунитет у переболевших.

"Способность "омикрона" заражать людей, имеющих антитела после вакцинации, либо после перенесенной инфекции, является ключевой причиной, что сделало недавний всплеск заболеваемости настолько значительным", - цитирует издание Марма Килпатрика, исследователя инфекционных заболеваний в Калифорнийском университете в Санта-Крусе.

Понимание, какова вероятность повторных заражений, имеет решающее значение для оценки того, насколько высоким может быть всплеск заболеваемости COVID-19 и смогут ли больницы справиться с такой нагрузкой, говорит Кэтрин Беннетт, эпидемиолог из Университета Дикина в Мельбурне, Австралия.

Первые данные об особенностях "омикрона", в том числе, его способности вызывать повторное заболевание у переболевших ранее, были получены в Южной Африке. Теперь это подтверждают исследования, проводимые в разных странах.

Например, по данным Агентства по охране здоровья Великобритании, более 650 тысяч британцев, вероятно, были инфицированы дважды, причем большинство - за последние два месяца. До середины ноября на повторные заражения приходилось лишь около 1% зарегистрированных случаев COVID-19, но сейчас этот показатель увеличился примерно до 10%, то есть на порядок. Причем истинные масштабы повторных заражений могут быть намного больше, потому что некоторые случаи остаются недиагностированными.

Ученые также пытаются оценить уровень защищенности людей от повторных заражений, - эти данные приведены в статье, опубликованной в Медицинском журнале Новой Англии. Исследователи рассчитали, что естественный иммунитет после перенесенного COVID-19 был примерно на 90% эффективен в предотвращении заражения "альфа", "бета" или "дельта" вариантами, и только на 56% - против "омикрона".

Тем не менее, защита от тяжелого течения COVID-19, вызванного "омикроном", у переболевших ранее оставалась высокой - около 88%.