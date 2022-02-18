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Рубрика: В мире

В Абу-Даби обнаружены "археологические сокровища" возрастом 8500 лет

Текст: Николай Грищенко

На острове Гага, к западу от города Абу-Даби, археологами обнаружены свидетельства самых ранних известных зданий на Аравийском полуострове. Их возраст более 8500 лет. Это означает, что оседлая жизнь в ОАЭ началась на 500 лет раньше, чем считалось ранее.

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Как сообщает департамент культуры и туризма Абу-Даби, открытие удалось сделать с помощью анализа фрагментов древесного угля.

Структуры, которые были обнаружены на острове Гага, представляют собой простые круглые комнаты, стены которых сделаны из камня и сохранились почти до одного метра в высоту.

Комнаты, пишет Gulf News, служили жилищем для небольшой общины. В комнатах были найдены сотни артефактов, в том числе, тонко обработанные каменные наконечники стрел. Поселение было заброшено около пяти тысяч лет назад.

"Открытия на острове Гага усиливают понимание истории, а также указывают на глубокие культурные связи между народом ОАЭ и морем", - сказал председатель DCT Abu Dhabi Мохаммед Аль Мубарак.

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