В Атлантике горит судно с 4 тысячами автомобилей люкс-класса

В Атлантическом океане близ Азорских островов горит судно Felicity Ace, перевозившее 4 тысячи элитных автомобилей, таких как Porsche, Lamborghini и Audi. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Рядом с горящим судном дежурит патрульное судно. Экипаж лайнера эвакуирован.

Судно Felicity Ace под флагом Панамы вышло из немецкого порта Эмден 10 февраля. Оно должно было прибыть в США к 23 февраля. Однако в среду началась аварийная ситуация, с судна стали поступать сигналы тревоги.

По данным местного издания Jornal de Negocios, стоимость находящихся на судне люксовых автомобилей может превышать 100 миллионов евро. Пока нет данных, застрахованы ли они. Представители Lamborghini отказываются давать комментарии. В офисе Porsche сообщили, что на борту Felicity Ace находятся около 1100 автомобилей их марки.