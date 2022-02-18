В длинном списке "Ясной поляны" - 34 иностранных автора

В списке, сформированном экспертами премии "Ясная поляна", в числе которых издатели, переводчики, книжные обозреватели, присутствуют как хорошо известные имена, такие как Кадзуо Исигуро и Орхан Памук, так и писатели, русскому читателю малоизвестные - хотя все они переведены на русский язык в XXI веке и здравствуют - таковы обязательные условия номинирования.

В статистическом отношении по странам они распределились следующим образом:

США - 6 номинантов

Германия - 4

Великобритания, Польша, Швеция - 3

Турция - 2

Ангола, Венгрия, Израиль, Индия, Китай, Корея, Куба, Мексика, Мозамбик, Нидерланды, Оман, Финляндия, Франция - 1

Обращает на себя внимание присутствие экзотических Анголы и Мозамбика, а также - впервые - представителя арабского мира, писателя из Омана Джохи Аль-Харти.

Картина по языкам получается более гомогенной:

Английский - 10 номинантов

Немецкий, шведский - 4

Польский - 3

Испанский, португальский, турецкий - 2

Арабский, венгерский, голландский, иврит, китайский, корейский, французский - 1

И наконец, по российским издательствам картина такова:

"Фантом-Пресс" - 7 номинантов

"Эксмо"/Inspiria - 5

Ad Marginem - 4

Издательство Ивана Лимбаха - 3

"Азбука-Аттикус"/"Иностранка", АСТ/Corpus, журнал "Иностранная литература", ИД "Городец" - 2

"Гиперион", "Синдбад", "Текст", Polyandria No Age, No Kidding press, Jaromír Hladík press, Popcorn Books - 1

Председатель жюри премии "Ясная Поляна", советник Президента Российской Федерации по культуре и искусству Владимир Толстой объявил новшество этого года: жюри берет на себя "повышенные обязательства" и готово подвести итоги не к декабрю, как сложилось, а к 9 сентября.

Кстати

Премия "Ясная Поляна" учреждена в 2003 году музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. В жюри премии в этом году вошли Павел Басинский, Алексей Варламов, Евгений Водолазкин, Владислав Отрошенко.

Иностранная номинация "Ясной Поляны" объявляется в шестой раз. Ее денежная составляющая в этом сезоне - 1 200 000 ₽ автору (который должен приехать и получить премию лично) и 500 000 ₽ переводчику.