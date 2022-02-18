В ДНР перекрыли движение по трассе Донецк - Горловка

В Донбассе перекрыли движение по трассе Донецк - Горловка, проходящей по подконтрольной ДНР территории. Такая мера принята из-за обстрелов дороги со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Горловки Иван Приходько.

Удары были нанесены в районе поселков Пантелеймоновка и Красный Партизан. В связи с обстрелами администрация просит водителей искать маршруты объезда.

Вооруженные силы Украины с 8 до 9 утра выпустили по подконтрольной ДНР территории 69 снарядов и мин. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Так, в 08:25 ВСУ обстреляли поселок Доломитное, выпустив четыре мины калибра 120 мм.

Эти обстрелы нарушают действующие в Донбассе с лета 2020 года меры по усилению режима прекращения огня. В соответствии с ними, в частности, вводится запрет на применение огня, включая снайперский.