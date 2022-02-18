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18.02.2022 15:36
Рубрика: В мире

В ДНР заявили о предотвращении двух терактов

Текст: Юрий Когалов

Украинские диверсанты попытались подорвать нефтебазу в населенном пункте Еленовка, но силовые структуры Донецкой народной республики смогли предотвратить теракт. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заместителя начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

"Диверсионная группа из состава Центра специального назначения "Восток" (бывший 3 полк специального назначения ССО) попыталась осуществить проникновение на территорию нефтебазы в районе Еленовки с целью подрыва резервуаров, рассчитывая, что в них хранятся ГСМ", - отметил Басурин. По его словам, масштабных катастрофических последствий удалось избежать благодаря работе представителей силовых структур. Они оперативно прибыли на место после звонка охранника нефтебазы.

Басурин также проинформировал, что ДНР удалось предотвратить еще один теракт в Горловке, где украинские диверсанты попытались подорвать емкости для хранения аммиака на заводе "Стирол". "Во время нападения получил ранение охранник предприятия, который обнаружил группу диверсантов. Ему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет", - отметил представитель Народной милиции.

Он призвал мировую общественность дать свою оценку этим преступным действиям украинской стороны.

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