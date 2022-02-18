В ФССП прокомментировали информацию о наложении ограничений на машины Моргенштерна

В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов России прокомментировали "РГ" информацию о наложении ограничений на автомобили известного рэпера Моргенштерна. Как следует из официального комментария службы, имущество артиста не было арестовано, но, скорее всего, были применены обеспечительные меры: автомобили запрещено продавать.

"В соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" в целях понуждения должника к исполнению исполнительного документа судебным приставом-исполнителем может быть вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении его имущества, - пояснили в столичном управлении ведомства. - Запрет на совершение регистрационных действий не является мерой принудительного исполнения, носит обеспечительный характер и направлен на сохранность имущества должника до исполнения им требований исполнительного документа. После оплаты задолженности в полном объеме судебный пристав-исполнитель выносит постановление о снятии данного ограничения".

Ранее в СМИ появилась информация, что на автомобили Моргенштерна были наложены некие ограничения. "За нарушения правил дорожного движения были выписаны штрафы на общую сумму порядка 9 тысяч рублей, а также наложены ограничения на определенное имущество Алишера", - рассказал РИА Новости адвокат рэпера. По словам защитника, штрафы были оплачены сразу же после появления информации.

Другие СМИ сообщали, что ограничения были наложены 17 февраля на весь автопарк рэпера. Стоимость всех машин, по оценкам прессы, составляет порядка 60 миллионов рублей. Как следует из объяснения приставов, после уплата штрафов обеспечительные меры будут автоматически сняты.