В Греции с горящего парома Euroferry Olympia уже спасли 242 из 288 человек

По последней информации, 242 человека подобраны судами береговой охраны Греции и Италии. Как сообщает Афинско-македонское агентство новостей, пассажира с проблемами дыхания уже перевозят на катере на остров Корфу.

По полученной от спасенных информации, пожар начался примерно в 4:30 утра на палубе для автотранспорта. Капитан незамедлительно потребовал пересадить пассажиров на шлюпки.

"Хорошо то, что дует ветер силой четыре балла по шкале Бофорта, условия (для спасательной операции, - прим. ред.) в этом районе хорошие, - сообщил заместитель министра судоходства Греции Костас Кацафадос в эфире телеканала ANT1. - В районе находится катер итальянской береговой охраны, катера береговой охраны Греции, к месту бедствия подходит фрегат ВМФ, в воздухе работают два вертолета береговой охраны".

Пожар на судне, на котором находились 237 пассажиров и 51 член экипажа, загорелся рано утром к северо-востоку от острова Эрейкуса, на пути из Игуменицы в Бриндизи.