В Киноклубе "РГ" премьера: "Жизнь моя, иль ты приснилась мне?" - о Высоцком, Параджанове и Тарковском

Киноклуб "РГ" начинает показ многосерийного документального фильма "Жизнь моя, иль ты приснилась мне?".

Это лента встреч с великолепными людьми, которые составили славу советского и российского кино. С актерами, режиссерами и целыми институтами, которые взращивали нашу новую кинематографическую поросль.

Это цепь интереснейших рассказов о работе с этими актерами, о дружбе с этими режиссерами, и о том сегодня почти невообразимом культурном пространстве, какое являл собой наш многонациональный кинематограф. Это было пространство, где фильмы из Латвии получали многомиллионный прокат от Риги до Владивостока. Где московские актеры Андрей Мягков и Валентин Гафт летели сниматься на Одесской киностудии, а литовец Донатас Банионис приезжал в Москву для съемок у Саввы Кулиша. Когда вся огромная страна наслаждалась новыми грузинскими картинами Тенгиза Абуладзе, Резо Чхеидзе, Георгия Шенгелая и с нетерпением их ждала. Когда Институт кинематографии и фойе Дома кино были привычным местом встреч мастеров Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Украины, Молдавии…

Это не ностальгия по утраченному. Это изумление перед тем, что должно быть нормой в общении между народами и странами, но становится все более недосягаемым.

Два режиссера: Александр Муратов с бывшей супругой Кирой Муратовой. Фото: из архива Александра Парфенова

В центре сериала - Александр Муратов. Режиссер, первый супруг великой и неповторимой Киры Муратовой. Снявший такие фильмы, как "Авдотья Павловна", "Большие хлопоты из-за маленького мальчика", "Старая крепость", "Любаша", "Танго смерти", "Гонки по вертикали". В них играли такие мастера, как Изольда Извицкая, Николай Гринько, Татьяна Пельтцер, Леонид Неведомский, Римма Маркова, Галина Польских, Валентин Гафт, Владислав Галкин, Любовь Соколова, Эммануил Виторган… В сериале режиссер рассказывает о том, как снимались такие картины, как "Короткие встречи" Киры Муратовой, "Гонки по вертикали" с Андреем Мягковым, говорит о своем видении творчества Андрея Тарковского, Сергея Параджанова и Владимира Высоцкого, о встречах в коридорах ВГИКа… Он высказывает свои суждения о крупнейших фигурах нашей культуры, иной раз спорные, субъективные, но всегда интересные и глубоко аргументированные.

На Одесской киностудии идут съемки. Фото: из архива Александра Парфенова

Итак, мы начинаем. Спасибо авторам фильма режиссеру Александру Парфенову и продюсеру Валерию Голяку за возможность показать картину в нашем клубе.

Первая часть - о съемках фильма Киры Муратовой "Короткие встречи" и о работе с Владимиром Высоцким. Впереди - встречи с Василием Шукшиным, Андреем Тарковским, Сергеем Параджановым, встречи в стенах ВГИКа и многое другое.

Прямая речь

Валерий Голяк, продюсер:

Профессия режиссера хоть романтична, но при этом часто жестока и неблагодарна. Имена большинства режиссеров у массовой публики не на слуху, они остаются почти забытыми. Ну кто сейчас вспомнит Наума Бирмана, Владимира Шределя, Аят Шахмалиеву, Виктора Аристова, Сергея Микаэляна? Хотя их прекрасные фильмы с завидной регулярностью идут по телевидению.

Мы постарались восполнить один из пробелов и рассказать об Александре Игоревиче Муратове. Точнее, мы дали ему возможность рассказать о себе самому. Вместе с его воспоминаниями к вам придут люди, без которых нельзя представить любимый наш кинематограф. Что из этого получилось, судить будете только вы. Нам остается лишь надеяться, что эти встречи вас не разочаруют.

Продюсер фильма "Жизнь моя..." Валерий Голяк: "Профессия режиссера хоть романтична, но при этом часто жестока и неблагодарна". Фото: из архива Александра Парфенова

Александр Парфенов, режиссер:

Это важный для меня фильм, первая полнометражная документальная работа, к тому же многосерийная. После этого будут еще неигровые фильмы, спортивная документалка "Безумный", и фильм о мире театра Николая Рушковского "Рушковцы: Путь мастера". Но все они могли бы и не состояться, если бы не эта знаковая встреча с Муратовым. С Александром Игоревичем мы подружились во время съемок сериала "Жизнь моя..", и впоследствии он не раз помогал мне при подготовке сценариев и кастингах на моих проектах. Его неоценимый режиссерский и жизненный опыт я всегда старался впитывать по максимуму и дорожил каждой встречей или телефонным звонком. В большой мере считаю Муратова своим учителем в режиссуре.

Наш фильм - не просто история жизни, а история эпохи в кино, рассказанная от первого лица и связывающая огромное количество людей. Их вклад в отечественный, а, подчас и мировой кинематограф, трудно переоценить. Раскрываясь в совершенно неожиданных для нас деталях, они предстанут перед вами в серии ностальгических мини-рассказов об этих знаковых встречах.