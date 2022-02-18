В Латвии пройдут военные учения НАТО

В Латвии 18 февраля начинаются международные военные учения Saber Strike 22" под руководством командования вооруженных сил США в Европе. Об этом сообщает информационное агентство BNS.

В маневрах примут участие подразделения Национальных вооруженных сил Латвии и более 400 американских военнослужащих. Будут задействованы более 100 единиц военной техники и 22 боевых вертолета "AH-64 Apache".

17 февраля американский транспортный самолет С-17 доставил в Латвию необходимые для учений военные грузы. Об этом сообщается в официальном аккаунте Национальных вооружённых сил Латвии в сети Facebook.