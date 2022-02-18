В ЛДПР рассказали, что Жириновский идет на поправку после коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский восстанавливается после перенесенного коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Ранее стало известно, что политик был госпитализирован с коронавирусом в начале февраля. В Минздраве сообщали, что его состояние оценивается как стабильное. Жириновский проходит лечение в Центральной клинической больнице. В партии не раз заявляли, что появившиеся слухи об ухудшении его самочувствия - фейк.

"Владимир Жириновский восстанавливается, это требует времени, но прогресс очевиден", - отметили в пресс-службе.

По информации соратников политика, он уже работает - поручил сделать ряд заявлений в связи с деятельностью Госдумы в период всплеска пандемии. "Они прозвучат во вторник на заседании палаты", - сообщили в ЛДПР.