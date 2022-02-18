В Мюнхене стартовала международная конференция по безопасности

58-я Международная конференция по безопасности начала работу в Мюнхене. Мероприятие продлится три дня, в ходе которых 35 глав государств и правительств, а также около 600 политиков, представителей деловых и научных кругов и правозащитных организаций со всего мира планируют обсудить глобальные вызовы современности. Одной из центральных тем станет ситуация на Украине.

Председатель форума Вольфганг Ишингер на церемонии открытия заявил, что, по его мнению, "это самая важная конференция" за все время, что он ее возглавляет. "Мир оказался перед лицом глобальных вызовов: пандемии коронавируса и вопросов безопасности в Европе, - передает слова Ишингера ТАСС. - У нас есть все необходимые ресурсы, чтобы решать проблемы".

Ишингер также выразил сожаление, что впервые с 1999 года среди участников конференции не будет представлена Россия. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российские официальные лица не будут участвовать в работе форума "по различным причинам".