В Москве завершилась международная конференция "Арктика: гуманитарные векторы развития"

15-16 февраля состоялась международная конференция "Арктика: гуманитарные векторы развития" в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете, оператором которых выступает Фонд Росконгресс.

В дискуссиях приняли участие ведущие российские и зарубежные ученые, представители Минобрнауки России, Минвостокразвития России, МИД России, дипломатических миссий арктических стран, а также Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири, и Дальнего Востока Российской Федерации, Арктического совета атабасков, Союза саамов, Международной ассоциации алеутов и Циркумполярного совета инуитов. С докладами выступили 180 спикеров из стран-членов Арктического совета, а также Италии, Венгрии и Эстонии. Мероприятие объединило 40 университетов, 20 научных центров и лабораторий, 8 общественных организаций, а также независимых исследователей и деятелей искусств.

Эксперты обсудили вопросы истории, лингвистики, искусства, этнографии, гуманитарные аспекты естественных наук в контексте поиска решений актуальных проблем народов Арктики и сохранения их культурного наследия.

Посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов подчеркнул, что Арктический регион является важной частью национального и международного гуманитарного пространства, отметив необходимость сохранения культурного и исторического наследия коренных народов Севера.

"Председательство России предполагает особый акцент на человеческом измерении, повышении качества жизни проживающих в Арктике людей. Именно поэтому в июне 2020 года Россия инициировала проект "Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики", который призван поддержать гуманитарный вектор развития региона. Проект был поддержан Рабочей группой Арктического совета по устойчивому развитию. Культура - неотъемлемая составляющая гуманитарного измерения арктического сотрудничества, в котором важную роль играют музеи. В этой связи поддерживаем перспективу объединения музейных фондов арктических стран в одну онлайн-экспозицию", - подчеркнул Николай Корчунов.

Высокий потенциал в области арктических исследований между российскими и иностранными специалистами выделил профессор МГЛУ, главный научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров.

"Существует давняя традиция совместных конференций. В первую очередь - это изучение историко-культурного наследия русской Америки. Я вижу смысл включения и Арктической зоны в подобные дискуссии. Это будет отличным поводом для объединения многих стран. Вопросы науки и образования могут помочь решить многие вопросы, связанные с современной международной обстановкой", - подчеркнул спикер.

Важность международного взаимодействия в Арктическом регионе также отметил директор программы Фулбрайта в России Джоэл Эриксон.

"Арктика - это микрокосмос природы и культуры. Мы хотим позволить этому региону быть экономически устойчивым. И мы надеемся, что коренные народы будут чувствовать себя защищенными", - рассказал Джоэл Эриксон.

Организаторы конференции: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Московский государственный лингвистический университет. Соорганизаторы - Институт языкознания РАН, Институт всеобщей истории РАН, АНО "Институт перевода".

Запись трансляции конференции можно посмотреть на сайте.