В первую очередь из ДНР и ЛНР эвакуируют интернаты и детские дома

Власти Донецкой и Луганской народных республик в первую очередь намерены эвакуировать в Россию воспитанников интернатов и детских домов.

Как заявил министр образования и науки ЛНР Андрей Лустенко, все образовательные организации, в которых постоянно проживают несовершеннолетние с целью обеспечения безопасности воспитанников будут эвакуированы на территорию России. "Эти организации будут эвакуированы на необходимое и, я уверен, непродолжительное время", - передает слова министра Луганский информационный центр.

Как отметил министр, процесс эвакуации будет организован во взаимодействии с МЧС и МВД, а "по нормализации ситуации все организации будут незамедлительно возвращены на территорию республики".

Из Донецка первыми эвакуируют детей-сирот из школы-интерната №1. Видео подготовки детей к отъезду опубликовано в телеграмм-канале Inside Donetsk.

Эвакуация жителей ДНР и ЛНР будет проходить железнодорожным и автомобильным транспортом. Как подчеркивают в Минтрансе ЛНР, в ведомстве готовы "к выполнению задач по эвакуации населения из опасной зоны", в том числе благодаря проведенным ранее учениям.