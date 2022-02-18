В Роспотребнадзоре напомнили о случаях бешенства и перечислили меры профилактики

Сезонности заражения бешенством нет. Контакт с заболевшим животным (от бродячей собаки до забавного лесного ежика или белки в городском парке) может произойти в любое время. Поэтому важно знать, как себя защитить и что делать, если поцарапало или укусило незнакомое животное. Основные правила поведения перечислили в Роспотребнадзоре.

"Бешенство - это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, с абсолютной летальностью", - подчеркивается в сообщении ведомства. Это означает, что если произошло заражение, но человек не сделал прививок против бешенства, смерть неминуема. Бешенство можно только предотвратить, лекарств для купирования уже развившегося заболевания не существует. Поэтому статистика печальна: каждые 10 минут в мире от бешенства погибает один человек. В нашей стране в 2020 и 2021 году было зарегистрировано 6 и 7 случаев бешенства соответственно.

В целом в России каждый год по поводу укусов животных в медучреждения обращается около 400 тысяч человек, из них порядка 250-300 тысяч нуждаются в проведении специфического антирабического лечения, сообщили в Роспотребнадзоре. В основном это укусы, повреждения, нанесенные собаками (67-68 процента). Но также источником инфекции могут стать кошки, а из диких животных - лисицы, летучие мыши, ежи, барсуки, волки. Реже заражение происходит в результате контакта с больными коровами, овцами, лошадьми, грызунами.

Важно знать, что заразиться можно не только при укусе, оцарапывании бешеным животным, но также если слюна больного животного попала на незатянувшуюся рану или царапину на коже.

Вирус-возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления видимых признаков заболевания. Вот почему нужно самим избегать и запрещать детям контактировать с животными на улице, в парке, на даче, даже если внешне они настроены дружелюбно.

Попадая в организм человека, вирус распространяется по нервным путям, достигает головного мозга, где развивается воспаление, нарушающее работу жизненно-важных элементов центральной нервной системы, следствием чего становится смерть.

Как предупредить инфицирование

1. Главное правило - избегать контактов с дикими и безнадзорными животными.

Любое дикое или хищное животное потенциально опасно, даже если выглядит спокойным, здоровым, миролюбивым. Если вы встретите в лесу лисицу, барсука - не берите их на руки, не гладьте, не кормите и не приносите домой. Опасность представляет и еж на дачном участке, и летучие мыши, и белки, встретившиеся в парке.

2. Домашних животных нужно обязательно прививать от бешенства.

Можно зарегистрировать питомца в ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных своего административного округа. Ежегодные прививки против бешенства животным проводятся бесплатно.

Во время прогулки нужно оберегать собак от контактов с бездомными животными. Продавать, покупать собак и кошек, перевозить их разрешается только при наличии ветеринарного свидетельства.

При любом заболевании животного, особенно при появлении симптомов бешенства (изменение поведения, обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги), срочно обратитесь в ближайшую ветеринарную станцию, не занимайтесь самолечением.

Если ваше животное укусило человека, сообщите пострадавшему свой адрес и доставьте животное для осмотра и наблюдения врачом ветеринарной станции. Владелец животного несет полную административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего, и уголовную ответственность за нарушение правил содержания животных.

3. Если произошел контакт с потенциально больным животным, нужно выполнить несколько действий.

При укусе, оцарапывании, ослюнении надо срочно промыть мыльным раствором раны и все места, на которые могла попасть слюна животного. Мыло должно воздействовать на поврежденный участок 15 минут, затем кожа ополаскивается водопроводной водой и обрабатывается перекисью водорода, а края раны - йодом. После этого незамедлительно обратитесь в травмпункт по месту жительства к врачу, который при необходимости назначит курс профилактических прививок.

4. Только своевременно введенная антирабическая вакцина спасает от развития бешенства у человека.

Чем раньше будет начат курс антирабических прививок, тем быстрее сформируется иммунитет, предотвращающий развитие заболевания. Прививки против бешенства проводятся бесплатно, независимо от наличия полиса обязательного медицинского страхования.

Вакцину вводят в день обращения, а затем на 3, 7, 14, 30, 90 дни после укуса. Вакцина вводится в дозе 1,0 мл в мышцу плеча. Во время лечения категорически запрещено употреблять алкоголь.