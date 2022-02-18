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18.02.2022 00:10
Рубрика: Экономика

В РЖД назвали число стоящих груженых поездов

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск № 37(8685)
На путях РЖД без движения находится 724 груженых состава, рассказали "РГ" в пресс-службе компании. При этом количество таких поездов не имеет прямой зависимости от качества работы РЖД.

Из этого числа 160 поездов оставлены на станциях по причинам, не зависящим от РЖД, добавили в компании. Там пояснили, что груженые поезда останавливают на станциях в случае неприема груза получателями, например морскими портами, из-за поломки выгрузочного оборудования, по погодным условиям. Также поезда могут не принимать на погранпереходах из-за неготовности принять груз смежными иностранными перевозчиками либо по техническим причинам. Кроме того, из-за роста заболеваемости коронавирусом сократилось количество действующего персонала.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Так называемыми брошенными поездами в РЖД считают составы, оставленные без локомотива на боковом пути станции более чем на 24 часа. Но такая приостановка движения может быть частью технологического процесса и не влиять на выполнение нормативного срока доставки груза, указывают в РЖД. А называемые компаниями-операторами цифры о задержанных в продвижении грузовых поездах и вагонах в целом по сети РЖД не имеют официального подтверждения и некорректны, подчеркивают в компании.

Потребители услуг РЖД и контрагенты придерживаются другой точки зрения. Как рассказали "РГ" источники в отрасли, на данный момент на железнодорожных путях находятся без движения около 2 тысяч поездов. Расходятся стороны также в том, какие именно поезда считать брошенными. По мнению собеседника "РГ", груженые поезда с локомотивом также могут простаивать, как и без локомотива, но в РЖД такие составы не считают брошенными. Отсюда и расхождения в цифрах.

"Сложившуюся ситуацию необходимо решать как через повышение требований к качеству работы монополии, так и на уровне технологических процессов и состояния инфраструктуры", - говорит один из представителей сектора железнодорожных перевозок. Назрела необходимость пересмотра требований к срокам доставки, считает он. Если указаны сроки доставки от 3 до 20 дней, то РЖД имеет право доставить груз тогда, когда может. Но от порта компания требует принять груз в день доставки.

В РЖД простой поездов объясняют неприемом грузов в портах и на погранпереходах. Но оппоненты говорят о необходимости синхронизировать подвод составов с потребностями грузополучателей

Необходимо приходить к синхронизации подвода составов к потребностям грузополучателей и разрешить выход локомотивов грузоотправителей на пути общего пользования, считает собеседник "РГ".

Ранее издание РБК сообщило, что на путях РЖД скопилось почти 1,6 тысячи брошенных поездов.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

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