В РЖД назвали число стоящих груженых поездов

На путях РЖД без движения находится 724 груженых состава, рассказали "РГ" в пресс-службе компании. При этом количество таких поездов не имеет прямой зависимости от качества работы РЖД.

Из этого числа 160 поездов оставлены на станциях по причинам, не зависящим от РЖД, добавили в компании. Там пояснили, что груженые поезда останавливают на станциях в случае неприема груза получателями, например морскими портами, из-за поломки выгрузочного оборудования, по погодным условиям. Также поезда могут не принимать на погранпереходах из-за неготовности принять груз смежными иностранными перевозчиками либо по техническим причинам. Кроме того, из-за роста заболеваемости коронавирусом сократилось количество действующего персонала.

Так называемыми брошенными поездами в РЖД считают составы, оставленные без локомотива на боковом пути станции более чем на 24 часа. Но такая приостановка движения может быть частью технологического процесса и не влиять на выполнение нормативного срока доставки груза, указывают в РЖД. А называемые компаниями-операторами цифры о задержанных в продвижении грузовых поездах и вагонах в целом по сети РЖД не имеют официального подтверждения и некорректны, подчеркивают в компании.

Потребители услуг РЖД и контрагенты придерживаются другой точки зрения. Как рассказали "РГ" источники в отрасли, на данный момент на железнодорожных путях находятся без движения около 2 тысяч поездов. Расходятся стороны также в том, какие именно поезда считать брошенными. По мнению собеседника "РГ", груженые поезда с локомотивом также могут простаивать, как и без локомотива, но в РЖД такие составы не считают брошенными. Отсюда и расхождения в цифрах.

"Сложившуюся ситуацию необходимо решать как через повышение требований к качеству работы монополии, так и на уровне технологических процессов и состояния инфраструктуры", - говорит один из представителей сектора железнодорожных перевозок. Назрела необходимость пересмотра требований к срокам доставки, считает он. Если указаны сроки доставки от 3 до 20 дней, то РЖД имеет право доставить груз тогда, когда может. Но от порта компания требует принять груз в день доставки.

В РЖД простой поездов объясняют неприемом грузов в портах и на погранпереходах. Но оппоненты говорят о необходимости синхронизировать подвод составов с потребностями грузополучателей

Необходимо приходить к синхронизации подвода составов к потребностям грузополучателей и разрешить выход локомотивов грузоотправителей на пути общего пользования, считает собеседник "РГ".

Ранее издание РБК сообщило, что на путях РЖД скопилось почти 1,6 тысячи брошенных поездов.