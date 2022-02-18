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Рубрика: Культура

В Союзе художников открылась выставка работ Александра Грицая

Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Столичный выпуск № 37(8685)
У Алексея Грицая, народного художника и педагога Суриковки, был принцип - не тратить времени на студента, если нет в нем настоящих способностей. С сыном Сашей он стал заниматься, когда тому исполнилось три года. Александр Грицай вырос в выдающегося мастера - но так сложилось: отец пережил сына на 10 лет...
Выставки Грицая нет в каталогах "всех развлечений Москвы" - они дают повод задуматься. Фото: Александр Корольков Выставки Грицая нет в каталогах "всех развлечений Москвы" - они дают повод задуматься. Фото: Александр Корольков
Выставки Грицая нет в каталогах "всех развлечений Москвы" - они дают повод задуматься. Фото: Александр Корольков

Выставка Александра Грицая открылась в залах Союза художников на Покровке.

Еще студентом Суриковского он поехал в Вологодскую и Архангельскую области и навсегда прикипел к этим краям душой. В 1970-х многие писатели, художники ехали в северные деревни, спасаясь от шума больших городов и черпая там вдохновение. Они еще успели застать уходящую натуру - пустеющие деревни, разрушение векового уклада. И Александр Грицай был среди тех, кто торопился запечатлеть увиденное.

- Быт у нас был простой: воду носили из колодца, стирали в речке, топили печь, - вспоминает вдова Грицая Алла Аркадьевна. - А с утра, позавтракав, Саша садился в старый "газик" и ехал в интересные ему места. А интересным для него было все - леса, поляны, околицы, работающие люди...

Вот он поставил этюдник: женщина жнет пшеницу, соберет ее в стожки, которыми уже покрыто поле ("Дожинки"). Вокруг колосья с вкраплениями травы, за спиной жницы деревня, в руках серп - все, как и сто, и двести лет назад.

"Хутор Малые Гари": кажется, за покосившимся забором все то же поле, но где-то виднеются серые домики, к ним ведут коров. А вот "Ночная смена" в коровнике, тут не заскучаешь: два быка вот-вот сцепятся рогами, а коровы, которых пытаются разнять женщины, оглушительно заревут - и трудно представить, в какой атмосфере тут работал художник, никогда не писавший того, чего не видел собственными глазами.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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На картинах - почерневшие от осенних дождей стожки, вереницы невысоких заборов, силуэты галок на пряслах, нехитрое устройство телеги, колодец-журавль, детская зыбка в углу, теленок, уткнувший морду в ароматное сено, покосившаяся колокольня в Андричеве. Почти на всех работах Грицая - монотонная серо-земляная палитра, темные избы, старая трава... Внимание к деталям рождает точный образ деревни, глаз художника подолгу останавливается на самом, казалось бы, прозаичном, обыденном.

- Он видел знаки того времени - обреченность деревенского быта, его окончательный уход, - говорит профессор Суриковского института художник Сергей Гавриляченко. - И выразил это по-своему - ненатужно, несюжетно, спокойно, через образы дома, природы.

...Возвращался художник уже затемно. А если погода была плохая - работал дома. Например, над натюрмортом "Грибная пора": по широкому крепкому столу рассыпаны белые, маслята, рыжики. Под столом спит собака Лапка, за окном - желтые листья, осень. А вот "Горница": до стерильности выметенный пол, чистый стол с самоваром, вокруг никого - все почему-то напоминает вычищенную накануне ее сожжения и затопления избу из "Прощания с Матерой" Элема Климова и Ларисы Шепитько.

Между тем выставки живописи Александра Грицая не найти на сайтах с путеводителями по "всем развлечениям Москвы". Наверное, потому что его искусство - не развлечение, а повод задуматься.

Выставка живописи Александра Грицая продлится до 11 марта.

Культура Арт Живопись Гид-парк

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