В Twitter появилась возможность отправлять "чаевые" в криптовалюте

Блогеры в Twitter смогут принимать донаты (денежные поощрения) в криптовалюте Эфириум. Информация об этом появилась в официальном аккаунте социальной сети.

Для того, чтобы принимать пожертвование, необходимо указать адрес кошелька. При этом Twitter добавил поддержку таких платежных сервисов как Barter, Paga и Paytm. Для того, чтобы отправить "донат" блогеру, пользователь должен быть старше 18 лет.

"Криптовалюты очень популярны у молодежи и блогеров. Сейчас многие могут пользоваться как получением таких цифровых активов в качестве оплаты, так и для накоплений или переводов.

Поэтому внедрение этого инструмента в социальных сетях будет популярным, постепенно все больше ресурсов начнут использовать криптовалюты в качестве возможности вознаграждения или средства для покупки чего-либо в сети (как, например, криптовалюты сейчас используются в играх, для покупок виртуальных предметов или услуг)", - говорит Иван Самойленко, управляющий партнер агентства B&C Agency.

С ним согласен Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров: "Новые формы монетизации - это хорошо.

Другие площадки присмотрятся к этому нововведению. Кроме того - криптовалюта удобный и универсальный способ оплаты для всех стран".

Ранее в Twitter появилась возможность принимать донаты в биткоинах. Экс-глава компании Джек Дорси настаивал на том, что такой способ является одним из самых удобных как для блогеров, так и для их подписчиков.